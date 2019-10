© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ieri mattina, 3 ottobre, all'Auditorium Varrone si è parlato del mito di Don Giovanni nel teatro e nella musica. A tenere l'interessante conferenza il musicologo Emanuele Franceschetti, dottorando a La Sapienza di Roma, esperto di divulgazione musicale. Il pubblico era costituito dagli studenti del liceo classico Marco Terenzio Varrone e del liceo musicale Elena Principessa di Napoli.Un'introduzione alla nascita dell'opera seguita da un'analisi degli archetipi (Don Giovanni, Ulisse, Amleto, Faust) costituiva la premessa per capire un mito come quello di Don Giovanni. La storia del convitato di pietra che da Tirso de Molina ciclicamente ha affascinato artisti, commediografi e musicisti è stata ripercorsa per arrivare al primo Don Giovanni in musica, l’Empio Punito di Alessandro Melani che verrà rappresentato domenica 6 ottobre al Teatro Flavio Vespasiano. Un’introduzione quindi ad uno spettacolo che ha entusiasmato il pubblico romano e che costituisce per il pubblico reatino una vera ‘chicca’ da non perdere.Nella stessa giornata, il pomeriggio, si svolgeva un incontro di Europa Incanto con gli insegnanti coinvolti nel progetto Turandot che dall’8 al 13 novembre porterà in teatro migliaia di ragazzi del territorio reatino a teatro.