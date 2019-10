© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La collaborazione tra la Fondazione Vespasiano e il Liceo Statale "Elena Principessa di Napoli", in particolare nell'importante manifestazione del Reate Festival, anche quest'anno si è concretizzata mediante alcune attività alle quali hanno partecipato gli allievi del Liceo Musicale.La cosiddetta attività di alternanza scuola lavoro, oggi sostituita e più correttamente definita Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto), è stata sviluppata attraverso i ruoli che hanno ricoperto gli alunni all'interno dell'organizzazione del Reate Festival.Da una parte gli allievi del Liceo Musicale hanno fatto esperienza della complessità che caratterizza una manifestazione così importante e quindi delle sue particolari dinamiche e meccanismi. Dall'altra molti di loro si esibiranno con ben due concerti all'interno del cartellone del Reate Festival, il 22 e 30 ottobre, vivendo quindi un'esperienza di impegno artistico e in qualche modo lavorativo, di fronte ad un pubblico esigente e a dei responsabili artistici che non lasciano nulla all'improvvisazione e che pretendono il massimo della qualità e dell'impegno possibile.Un'esperienza quindi a 360°: dall'esibizione musicale, alla comprensione di aspetti organizzativi della manifestazione, fino alla gestione di problematiche che animano il rapporto con il pubblico, maturando così una significativa consapevolezza sul piano conoscitivo che competenze sul piano relazionale.Indubbiamente interessante, e per certi versi entusiasmante, il rapporto diretto che gli allievi del Liceo Musicale hanno con gli artisti coinvolti nella manifestazione del Reate Festival, come testimonia la bellissima foto scattata da Alex Giagnoli in occasione della riuscitissima serata di domenica 13 ottobre, dedicata al tango, con la partecipazione di Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero.