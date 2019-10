© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Reate Festival inaugura nell’ambito della propria programmazione il nuovo spazio dell’Auditorium San Giorgio con il primo concerto organistico dei tre previsti, domenica 20 ottobre alle 17. Riportato a nuova vita grazie ad un ingente lavoro di restauro realizzato dalla Fondazione Varrone, l’Auditorium si pregia di un organo Pinchi di grandi dimensioni, filologico nella concezione, sul quale ascolteremo nel primo concerto musiche di Bach e Buxtehude.Composizioni della grande tradizione barocca tedesca, dunque, risuoneranno nel nuovo auditorium ad opera di un giovane e valente organista. Formatosi a Napoli, perfezionatosi in Danimarca e tuttora studente a Vienna, Angelo Trancone ha conseguito premi in diversi concorsi organistici ed è titolare della Basilica di Capodimonte.Il festival prosegue con due concerti del Progetto Scuole, il 22 ottobre con i giovani talenti del Liceo Musicale “Elena Principessa di Napoli”, il 25 con un concerto monografico dedicato al giovanissimo compositore Emanuele Savagnone, ora ventiduenne, già distitintosi in importanti contesti internazionali.Chiesa di San GiorgioDomenica 20 ottobre ore 17:00Concerto d’organoAngelo Trancone organistaDietrich BuxtehudeMagnificat primi toni Bux 203Johann Sebastian BachSchmücke dich, o liebe Seele BWV 654Matthias WeckmannFantasia in reJohann Sebastian BachAllein Gott in der Höh sei Ehr BWV 663Dietrich BuxtehudeToccata in fa Bux 156Johann Sebastian BachDies sind die heilgen zehn Gebot BWV 678Johann Sebastian BachPreludio e Fuga BWV 541Angelo Trancone, dopo il diploma con lode e menzione speciale in Organo e Composizione organistica nella classe di Roberto Canali presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, ha proseguito gli studi presso la Royal Danish Academy of Music di Copenaghen, conseguendo il Master in Organo sotto la guida di Hans Davidsson, in collaborazione con la Academy of Music and Drama di Göteborg. Ad oggi, allievo di Antonio Florio e di Martin Haselböck presso l’Universität für Musik und Darstellende Kunst di Vienna, finalizzaulteriormente gli studi in Organo nel percorso formativo ad indirizzo solistico di “Postgraduation”. Ha preso parte a numerosi corsi di perfezionamento per l'interpretazione delle diverse scuole organistiche europee ed è risultato finalista e vincitore nell’ambito di diversi concorsi organistici nazionali ed internazionali.Fondatore dell’ensemble vocale e strumentale Port de Voix, negli ultimi anni svolge un’intensa attività concertistica da solista o continuista in importanti rassegne italiane ed estere. È organista presso la Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio, in Capodimonte.Orario spettacoli e info biglietti:Posto unico, € 10,00Riduzioni: studenti, docenti e over 65