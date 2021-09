Reate Festival, inaugurazione con i giovani delle Masterclass

Venerdì 24 Settembre 2021, 10:16

RIETI - L’inaugurazione dell’edizione 2021 punta i riflettori sui nuovi talenti, evidenziando la missione del Reate Festival di promuovere giovani artisti. Sabato 25 settembre alle ore 20.30 presso la Chiesa di San Giorgio si svolgerà il concerto finale delle partecipanti alla Masterclass di Canto che si sta tenendo in questi giorni con Monica Bacelli. Cantante tra le più apprezzate nel panorama internazionale, Monica Bacelli riversa la sua ormai lunga esperienza sulle nuove generazioni, pur essendo impegnata intensamente nei più importanti teatri del mondo.

Un’occasione unica per il territorio reatino, che accoglie la masterclass in una delle sue più prestigiose strutture, il Parco della musica di Villa Battistini a Contigliano, dimora del grande baritono Mattia Battistini e oggi sede distaccata del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma. E’ in questa antica villa che si stanno svolgendo le lezioni, introdotte il primo giorno da una conferenza del musicologo Daniele Carnini sul Belcanto operistico e cameristico e realizzate grazie alla collaborazione del pianista Toomas Kaldaru, professionista di grande esperienza nella collaborazione pianistica con i cantanti.

Le voci di Maria Lucia Bazza, Vanessa Caloisi, Mariko Iizuko, Emma Alessi Innocenti, Sarah Claudia Müller, Jennifer Turri risuoneranno per il concerto finale nella Chiesa di San Giorgio, uno spazio esemplare per la musica ristrutturato qualche anno fa dalla Fondazione Varrone.

Il giorno dopo, domenica 26 settembre alle 18, sarà un altro prestigioso luogo della città a ospitare un pomeriggio di grande musica. Nella Chiesa di San Domenico che ospita il grande organo Dom Bedòs Roubo il docente d’organo Matteo Imbruno terrà un concerto (musiche di Byrd, Sweelinck, Bruna, Vivaldi, Bach, Bruhns, Marais) con il quale si apre la masterclass che si svolgerà dal 27 al 30 settembre nella stessa sede. Un’occasione unica per gli organisti di poter suonare uno strumento straordinario sotto la guida di un virtuoso come Imbruno, organista titolare della Oude Kerk di Amsterdam e del museo “Hermitage Amsterdam”.

Questa prima parte del Festival interamente dedicata alla formazione dei giovani musicisti si chiuderà venerdì 1 ottobre alle 18 ancora presso la Chiesa di San Domenico con il concerto finale dei partecipanti al corso di organo. I tre concerti sopra menzionati saranno tutti ad ingresso libero.

Nel frattempo sono in corso le prove per la nuova produzione del Reate Festival, realizzata in collaborazione con Il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona e l’Ente Luglio Musicale Trapanese. La Medium di Giancarlo Menotti debutterà al Teatro Palladium di Roma il 2 e 3 ottobre per arrivare al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti il 10 ottobre alle 18.

Il Reate Festival è realizzato con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Lazio, Fondazione Alberto Sordi per i giovani, ENI, TIM, IGT, Poste Italiane, Acea, Unindustria. Soci fondatori: Comune di Rieti, Fondazione Varrone, Camera di Commercio di Rieti; socio sostenitore: Banca Intesa Sanpaolo; le attività sono realizzate in collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Accademia Filarmonica Romana, Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro di Roma, Associazione Europa In Canto, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”, Conservatorio “Alfredo Casella L’Aquila, Associazione She lives, Liceo Musicale di Rieti, Fondo Edifici di Culto - Ministero dell’Interno e in coproduzione con Teatro dell’Opera Giocosa di Savona ed Ente Musicale Luglio Trapanese.

INFO BIGLIETTI:

Rieti

Chiesa di San Giorgio - Basilica di San Domenico: ingresso libero

Prenotazioni

Tel. 328 5361915

e-mail promozione@reatefestival.it

Orari botteghino per acquisto e ritiro biglietti prenotati

-- a partire da due ore prima dell'inizio

Info: www.reatefestival.it