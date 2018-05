di Mattia Esposito

RIETI - Il Real Rieti ha piazzato un colpo importante di mercato, maturato nella serata di ieri. Vinicius Dos Santos, in arte semplicemente Vinicius, è pronto ad indossare la maglia del Real Rieti nella prossima stagione. Lo stesso giocatore, nei giorni scorsi, era stato liberato dal Kaos, tanto da spingere il patron Roberto Pietropaoli a provare ad intavolare una trattativa.



Dopo un primo sondaggio nella serata di ieri l’impennata decisiva per un colpo che ora sembra davvero fatto. Vinicius, che ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana, è giocatore dotato di grande fisico e ottimo tiro dalla distanza, classe 1987, predilige il ruolo di centrale ma, all’occorrenza, può essere utilizzato anche da laterale. Dopo una carriera italiana trascorsa praticamente per intero al Kaos, il giocatore è quindi pronto a cambiare maglia. Lo scorso anno Vinicius ha fatto i conti con un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, salvo poi tornare per giocare e vincere la Final Four di Coppa Della Divisione, prima dell’eliminazione per mano proprio del Real nella corsa allo scudetto.



Nei giorni scorsi si era parlato anche di una trattativa intavolata per Vinicius Duarte, e l’arrivo di Vinicius sembrerebbe non escludere anche questa pista. Intanto per la panchina la scelta sembra fatta: a guidare il Real nella prossima stagione sarà molto probabilmente Edgar Schurtz.

