di Mattia Esposito

RIETI - Eccolo qu. Si attendeva il comunicato visto che la notizia era già nell'aria da diverso tempo: Tiziano Chilelli è un nuovo giocatore del Real Rieti. Pivot classe 1994 Chilelli ha vinto in carriera una Coppa Italia di categoria. Tra le maglie vestite in carriera c'è anche quella di Orte, dove Chilelli gioca per sei mesi nella stagione 2016/2017.



Nelle ultime stagioni è invece un punto fermo della Lazio, prima dell'attuale trasferimento che lo legherà al Real Rieti per la prossima stagione: «Sono felicissimo di essere approdato in una squadra così importante - queste le prime parole di Chilelli rilasciate al sito internet del club-, dal punto di vista della squadra posso dire che è sicuramente molto competitiva, mentre dal punto di vista personale voglio mettere in difficoltà il mister nelle scelte, visto che nel reparto pivot ci sarà parecchia concorrenza».



Con l'arrivo di Chilelli il Real formato 2p8/2019 è quasi completo, ora manca solamente la ciliegina Chimanguinho.

Venerdì 20 Luglio 2018



