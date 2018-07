di Mattia Esposito

RIETI - La politica del Real RIeti non cambia, cosi come il prezzo per gli abbonamenti. Tramite un comunicato ufficiale il club amarantoceleste ha lanciato la campagna abbonamenti con tariffe assolutamente alla portata, cosi come avvenuto negli anni scorsi. A prescindere da quante saranno le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato, il prezzo delle tessere resterà invariato, anche se si dovesse configurare un campionato a 14 squadre. 50 Euro per gli uomini, 40 per le donne, con ingresso gratuito fino ai dodici anni di età. Da oggi, lunedì 23 luglio, fino al 17 agosto gli abbonati dello scorso anno potranno esercitare il diritto di prelazione: allo scadere, via alla vendita libera.



Un'altra notizia importante riguarda la riunione al Coni di Roma, che vedrà coinvolti i presidenti di serie A, che tornano a riunirsi dopo l'incontro informale di Rieti. Tra gli argomenti sul piatto, secondo indiscrezioni, anche un possibile cambiamento della formula delle Final Eight di Coppa Italia, questo se si dovesse andare, come pronosticabile, verso un campionato a 12 squadre. Il nuovo format prevederebbe infatti la qualificazione diretta solo per le prime quattro al termine del girone di andata, mentre le altre otto potranno giocarsi l'accesso con uno spareggio in gara secca, da giocare sul campo della squadra meglio posizionata in classifica. Condizionale d'obbligo, visto che non c'è niente di ufficiale: la certezza però è che la nuova serie A potrebbe avere novità interessanti.

