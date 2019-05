Sabato 25 maggio a partire dalle 19.30 presso il PalaMalfatti, il Real Rieti in tutte le sue componenti sarà lieto di trascorrere in compagnia dei propri tifosi, una serata caratterizzata da “Pasta&Porchetta party” e concludere la stagione 2018/2019 nel corso della quale, il sostegno del pubblico si è rivelato decisivo ai fini della conquista della Coppa della Divisione, nonché del raggiungimento delle fasi finali di Final Eight e campionato. © RIPRODUZIONE RISERVATA