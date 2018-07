di Mattia Esposito

RIETI - Il Real Rieti ha il suo gruppo ultras. Una novità? Non del tutto, perché le prime apparizioni c’erano state già la scorso anno in occasione dei playoff scudetto, sia in casa contro il Kaos, ma anche in trasferta contro l’Acqua&Sapone. Ora quel gruppo di ragazzi si è trasformato in un vero e proprio direttivo, i “Real Ultras Boys”. Lo stemma del Real con sullo sfondo le mura cittadine e un uomo incappucciato in sciarpa amarantoceleste: questo il logo scelto.



A capo del direttivo Matteo Amedei e Roberto Mancini, due appassionati di futsal, sport che hanno praticato o che praticano ancora anche a livello amatoriale: «L’idea è nata lo scorso anno in occasione dei playoff scudetto. Abbiamo notato – racconta Roberto - che molti di noi si erano fatti coinvolgere in maniera sempre più intensa, ed è per questo che abbiamo deciso di riunirci».



«Una scintilla scoccata lo scorso anno in occasione dei playoff – aggiunge Matteo - da li abbiamo creato un direttivo con molti ragazzi appassionati: lo scopo è quello di tifare Real sia in casa, sia fuori». La società lo invocava da anni e finalmente è arrivato un gruppo ultras, pronto a seguire il Real anche lontano dal PalaMalfatti e, soprattutto, per tutta la stagione: «Per me il Real Rieti è importante – spiega ancora Matteo - perché lo conosco da diversi anni e perché ho anche avuto il piacere di indossare questa maglia. Il Real rappresenta tanto per tutti noi, e vorrei cogliere l’occasione per ringraziare il presidente Roberto Pietropaoli e tutta la società».



A certificare la nascita di questo gruppo è online da ieri la pagina facebook ufficiale, che sta già ricevendo parecchie adesioni e consensi: «Abbiamo notato che molti ragazzi, amici e non, hanno trovato molto interessante questa iniziativa. Già da quando abbiamo lanciato la pagina abbiamo riscontrato un notevole interesse da parte della comunità. L’esperienza dello scorso anno – continua Roberto – ci ha fatto capire che questo sport riscuote sempre più consensi ed è capace di coinvolgere un numero sempre crescente di persone».



Coinvolgere nuove persone, questo è l’obiettivo del direttivo, come sottolinea anche Matteo: «Il futsal è uno sport bellissimo, dal vivo regala emozioni che difficilmente altri sport possono dare, questo è quello che mi sento di dire a chi, per scelta, non lo ha mai seguito. Ci tengo a ringraziare Marco Biagini (addetto stampa del club, ndr) e Luca Palombi per il supporto che ci hanno dato».



Soddisfatto il patron Roberto Pietropaoli: «Sono estremamente orgoglioso ed entusiasta del gruppo ultras che si è venuto a formare,li ho ammirati nella parte finale della scorsa stagione e sono sicuro che quest’anno saranno il nostro sesto uomo.

