CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C - VIII GIORNATA

Clt Terni - Real Rieti 4-5

2 Tombesi, Capasso, Micangeli, Marroni

RIETI - Vince la squadra femminile del Real Rieti, e lo fa in un momento importante: quello in cui si ricorda Stefano Colasanti nei giorni della tragedia sulla Salaria che ha colpito lui e le ragazze dell'oramai ex Cittaducale calcio a 5. Il successo contro il Clt ottenuto ieri con il risultato di 5-4 ha proprio questa chiave di lettura, cosi come l'esordio con doppietta per il nuovo acquisto Barbara Tombesi, classe 1998.Le due squadre si erano incontrate già in Coppa, anche se in quella circostanza arrivò una sconfitta per le ragazze di Fabrizio Vasta. Le amarantocelesti, chiudono avanti 4-3 il primo tempo, per poi trovare il più 2 nella ripresa. Nel finale il Clt prova a tenere in piedi la partita, ma termina 5-4.«Una vittoria importante che arriva in giorni difficili - commenta Fabrizio Vasta - essendo l'anniversario della scomparsa di Stefano Colasanti. Abbiamo giocato una buona gara in un campo impraticabile». Immancabile la dedica: «a tutta la famiglia di Stefano - continua il tecnico-, in particolare a sua figlia Benedetta, che come sempre ci accompagna in tutte le trasferte».Tra i temi anche l'esordio di Tombesi, che ha parlato del suo arrivo al Real: «Sono in una società seria ed organizzata - commenta la classe '98 - ho grande stima per mister Vasta e le ragazze mi hanno accolto nel gruppo facendomi sentire a casa».