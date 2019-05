© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora una soddisfazione per il mondo Real Rieti, ed in particolare per il team Special Olympics. I ragazzi amarantocelesti hanno trionfato nella seconda edizione della Coppa Solosport, bissando il trionfo ottenuto anche nella prima edizione. L'evento si è svolto a Roma, e ha visto la partecipazione di team provenienti non solo dalla capitale, ma anche da tutto il Lazio. Il torneo, iniziato nel novembre scorso, si è concluso sabato con le ultime due gare, con la squadra guidata da Dino Rinaldi vincitrice in entrambi gli incontri.Grande soddisfazione da parte del tecnico Stefano Mariantoni: «Siamo contenti di aver bissato il successo ottenuto lo scorso anno, ma ancor di più del fatto che il gruppo cresce sia numericamente che come spirito di squadra. Il risultato è stata la ciliegina sulla torta e vogliamo dedicarlo a Roberto Pietropaoli e tutta la squadra del Real Rieti, impegnata nei playoff. La bellezza dello sport unificato è anche questa: sentirsi uniti nei valori dello sport stesso».A consolidare il bellissimo connubio tra lo Special Olympics ed il Real Rieti anche un gesto da sottolineare. Il Real Rieti, dopo la vittoria in Coppa Della Divisione, ha omaggiato tutti i giocatori della Special con le medaglie vinte a Pesaro e oggi lo Special è pronto a fare altrettanto, visto che donerà al patron Roberto Pietropaoli la Coppa conquistata a Roma.