Il Real Sebastiani ospite del vescovo di Rieti Vito Piccinonna

RIETI - Nella giornata di ieri, lunedì 20 marzo, la Real Sebastiani Rieti è stata ricevuta dal Vescovo della Diocesi di Rieti, S.E. Mons. Vito Piccinonna, per un saluto ufficiale contraccambiando il nostro invito al PalaSojourner dello scorso 5 marzo in occasione di Real Sebastiani Rieti-Use Computer Gross Empoli.

«Vedervi all’opera quel giorno – ha detto il Vescovo nella Sala degli Stemmi – è stato un piacere: tifo per voi, per le vostre vittorie e per il bene delle vostre famiglie».

La proprietà, nella persona di Roberto Pietropaoli e Antonella Cingolani, ha donato al Vescovo un pallone ufficiale autografato da tutti i tesserati e un gagliardetto. Il patron della RSR si, inoltre, è detto onorato ed orgoglioso per le parole dette dal Vescovo.

«Nello sport – ha proseguito Don Vito Piccinonna – è giusto arrivare primi, ma nella vita è bene arrivare insieme e non lasciare nessuno indietro».