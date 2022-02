Real Sebastiani, torna il preparatore atletico Verdecchia, affiancherà Costantini: «Pronto a dare il mio contributo»

RIETI - Il Real Sebastiani, in un’ottica di potenziamento ulteriore dello staff tecnico, è lieta di dare il bentornato al preparatore atletico Luca Verdecchia il quale, in sinergia col prof. Michele Costantini, lavorerà in funzione del rush finale della stagione, che si preannuncia sin d’ora impegnativo.

«Torno con entusiasmo e col desiderio di dare il mio contributo al lavoro già svolto sin da quest’estate da Costantini, insieme avremo modo di confrontarci e trovare le soluzioni migliori per poter portare i ragazzi fino in fondo ed espellere, una volta per tutte, le scorie lasciate dal coronavirus e che a inizio anno, purtroppo, ha generato non poche difficoltà nel gruppo squadra - afferma Verdecchia - Conosco già l’ambiente, avendolo vissuto con intensità e passione lo scorso anno, con diversi giocatori ho già lavorato anche in passato, Ndoja, Loschi e lo stesso Ghersetti, con coach Finelli ho avuto modo di collaborare anni fa a Orzinuovi e, più nello specifico, mi piacerebbe finire l’opera lasciata in sospeso dalla scorsa stagione. Ci sono le premesse per fare bene, ma serve pazienza, calma e soprattutto serenità, tutte credenziali delle quali il nostro corpo non può fare a meno».