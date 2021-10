Torneo della Befana, proseguono i preparativi, il supporto del Real Sebastiani

Lunedì 25 Ottobre 2021, 08:19

RIETI - Proseguono i preparativi per l’edizione 2021 del Torneo della Befana, e a dar manforte agli organizzatori arriva il graditissimo sostegno della Real Sebastiani Rieti. Patron Roberto Pietropaoli ha annunciato infatti di voler mettere a disposizione degli organizzatori, per l’intero svolgimento del torneo ed in forma assolutamente gratuita, il pullman ufficiale della società. Ciò al fine di provvedere al trasporto da e per l’aeroporto di Fiumicino della squadre che giungeranno a Rieti transitando dallo scalo romano.

Al momento sono attese infatti al torneo due compagini provenienti dalla Sicilia (Castelvetrano e Happy Basket Palermo) e una proveniente dalla Svizzera (Lugano Basket). Altre squadre, in aggiunta a quelle già iscritte, potrebbero aver bisogno di un sostegno logistico, per questo l’iniziativa di Pietropaoli è particolarmente importante e gradita.

L’edizione 2022 del Torneo della Befana sarà la prima dopo lo stop causato dalla pandemia da Covid-19 e, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, si svolgerà con un numero inferiore di squadre (rispetto alle 82 dell’edizione 2020). Dal 2 al 5 gennaio 2022 la nostra città tornerà ad animarsi grazie alla presenza di centinaia di giovani cestisti e dei loro accompagnatori che anche quest’anno, nel periodo dell’epifania, soggiorneranno a Rieti, riempiendo gli alberghi cittadini, per partecipare al nostro torneo. Tre le categorie interessate: Under 14 (2008/2009), Esordienti 2010 e Aquilotti 2011.

Il Torneo della Befana sta diventando uno dei tornei giovanili più prestigiosi d’Italia ed è certamente una bellissima tradizione per la nostra città, un’occasione per far conoscere il nostro territorio, nonché un’opportunità di lavoro per i tanti operatori commerciali coinvolti.

«Il sostegno di Roberto Pietropaoli e della Real Sebastiani Rieti ci riempie di gioia ed è per noi un grande motivo di vanto - afferma Stefano Cicchetti uno degli organizzatori del Torneo della Befana - un’ulteriore conferma, se mai ce ne fosse ancora bisogno, dell’attenzione che il presidente Pietropaoli ha e vuole continuare ad avere per i ragazzi e per le iniziative che ruotano intorno al movimento del basket giovanile. Poter usufruire del pullman della Real Sebastiani Rieti ci consentirà di mettere a disposizione delle squadre ospiti un mezzo di trasporto comodo, sicuro e all’avanguardia e ci permette di fare un importante passo in avanti nella qualità dell’ospitalità che vogliamo garantire alle squadre che partecipano al nostro torneo, soprattutto a quelle che affrontano trasferte davvero impegnative».