Real Sebastiani, maxischermo al Gudini e tre punti televisivi al Coriandolo per seguire la sfida decisiva per l'A2

RIETI - «Uniti si vince». È con questo motto che il Real Sebastiani annuncia l’installazione di un maxi-schermo e una serie di postazioni televisive fruibili liberamente, «per gustarci insieme ai nostri tifosi la finale playoff »tra Fortitudo Agrigento e Real Sebastiani Rieti, in programma mercoledì 22 giugno alle 20,30 al PalaMoncata di Porto Empedocle.

Nel dettaglio, sarà installato un Maxischermo al centro sportivo “Marco Gudini” nell’area antistante il campo da padel rosso, situato tra l’area beach volley e la sala ristorante a due passi dall’ingresso principale, con servizio bar e ristoro disponibile.

Inoltre, per chi lo vorrà, ci saranno tre punti televisivi all’interno del Parco “Il Coriandolo” di viale Fassini, quartier generale della Willie Basket dove sarà attivo anche un servizio di Street Food.

«A tal proposito, ci preme ringraziare la LnpPass nella persona di Fabio Manca e tutti coloro che orbitano nel mondo della comunicazione della Lega Pallacanestro, per averci concesso questa opportunità», si legge nella nota del Rsr, che conclude «Per il resto, distanti dalla squadra, ma vicini col cuore e col pensiero, per raggiungere l’obiettivo massimo, da sempre nei progetti di una società che ringrazia sin d’ora i propri tifosi e tutti i simpatizzanti della Sebastiani, per l’affetto e gli attestati di stima mostrati sia durante la stagione regolare, che nel corso della fase playoff. Aver ritrovato la nostra gente significa poter pensare al presente, ma soprattutto programmare il futuro, sentendoci responsabili di aver riacceso una passione che era semplicemente sopita, ma mai spenta».