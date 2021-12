“La solidarietà va a canestro”, il Rsr al fianco del Consultorio Diocesano: parte dell’incasso del derby in beneficenza

RIETI - “La solidarietà va a canestro”. Domenica 19 dicembre, in occasione del derby cittadino tra il Real Sebastiani Basket e la Npc, parte dell’incasso verrà devoluto al Consultorio Diocesano ‘in Famiglia’ di Rieti contribuendo alle molteplici attività che la struttura porta avanti quotidianamente.

COS’E’ IL CONSULTORIO DIOCESANO “IN FAMIGLIA”

È un servizio finalizzato alla promozione umana della persona, della coppia e della famiglia, ispirandosi ai valori cristiani e ai principi fondamentali della dottrina sociale e familiare della Chiesa Cattolica

LE ATTIVITA’

Consultoriale: assistenza psicologica, etica, spirituale e sociale, giuridica, medica a tutti coloro che ne facciano richiesta;

Formative: corsi di formazione su problematiche sociali ed educative, da proporre nelle scuole, incontri, convegni, dibattiti per offrire un aiuto a prevenire o affrontare positivamente difficoltà della vita personale, familiare e lavorativa;

Di coordinamento: creare intese con le realtà ecclesiali, le istituzioni socio-sanitarie, le scuole; le associazioni che si occupano di esperienze familiari e fragilità umane;

Accompagnamento: nei processi di affidamento e adozione dei minori, consulenza etica nei momenti di crisi del ciclo di vita familiare, problematiche di violenza fisica/psicologica familiare, casi di bullismo e cyberbullismo.

LA DIREZIONE

Il Consultorio Diocesano ‘in Famiglia’ è diretto dal presidente Concetta De Filippis, coadiuvata da Luca Scolari, rappresentante della Diocesi e da Don Piter Zych, responsabile della Pastorale dello Sport. La sede operativa è si trova in via San Rufo 22 ed è aperto al pubblico coi seguenti orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 10 alle 12,30, mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 18,30. Per appuntamento: 0746253651 oppure 3313115309.