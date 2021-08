Real Sebastiani, scatta il raduno a Casa Real. Pietropaoli: «Puntiamo all'A2, vincere subito la Supercoppa»

Lunedì 16 Agosto 2021, 09:14

RIETI - Il tempo delle chiacchiere e delle teorie è giunto al termine. Da oggi per il Real Sebastiani si inizia a fare sul serio e la squadra e lo staff si raduneranno a Casa Real (ore 18) per dare il via alla stagione 2021/22. Un anno fa tutti si sarebbero aspettati di vedere oggi la squadra con la prima stagione in serie A2, ma poi le cose non sono andate come previsto, per cui questa volta sarà assolutamente proibito sbagliare.



Gli obiettivi

«Non sono un ipocrita e non amo prendere in giro nessuno – esordisce senza mezzi termini il patron Roberto Pietropaoli – Sarei un bugiardo se dicessi che puntiamo ai playoff e a una stagione di vertice. Noi puntiamo alla serie A2 e la squadra è stata costruita per vincere il campionato: è più forte e completa della precedente, ha un grande general manager come Alessandro Giuliani e un ottimo allenatore come Alessandro Finelli i quali come tale l’hanno progettata, inserendo giocatori esperti e abituati a vincere. E bisogna farlo da subito, aggiudicandosi la Supercoppa, perché è necessario abituarsi a vincere per acquisire la necessaria mentalità vincente. È quello il nostro primo obiettivo a breve durata per poi puntare alla promozione in A2».



Il programma

La squadra, completata dall’assistente Matteo Mattioli, dal preparatore Michele Costantini e dal team manager Mauro Angelucci, dopo i tamponi (oggi), visite mediche e test (domani), da mercoledì 18 inizierà l’abituale programma di allenamento atletico, al Guidobaldi, e tecnico (tra Casa Real e il PalaSojourner, secondo un programma in via di definizione) per poi disputare una serie di scrimmage, amichevoli e un torneo che impegneranno il Real Sebastiani sempre in trasferta, per cui l’esordio casalingo sarà quello nei quarti di Supercoppa del 12 settembre contro Avellino, data da confermare per la concomitanza col medesimo match della Npc contro la Luiss che dovrebbe però disputarsi il 10. Lo stesso giorno avrà anche luogo la presentazione ufficiale della squadra alla stampa. «Quella di giocare lontano da Rieti fino all’inizio della Supercoppa – spiega Pietropaoli – è stata una scelta precisa per permetterci di affrontare squadre di livello superiore, sia di serie B che di serie A2, oltre ovviamente a creare un po’ di aspettativa attorno alla squadra». Nel frattempo il Real si sta muovendo anche in altri settori: «Stiamo concludendo un accordo con la Willie Basket – dichiara il patron – e un altro a Valmontone per iniziare una programma pluriennale che prevede l’inserimento di alcuni ragazzi reclutati da fuori Rieti. Se ne sta occupando direttamente Giuliani». Ora la parola, anzi, la palla, passa ai giocatori.



Il roster

Nicolas Stanic (1.80, 1984, playmaker), Alessandro Piazza (1.75, 1987, playmaker), Marco Contento (1.91, 1991, guardia), Lorenzo Piccin (1.91, 2002, guardia), Federico Loschi (1990, 1.97, ala piccola), Omar Dieng (2.00, 2000, ala piccola), Klaudio Ndoja (2.00, 1985, ala), Mario Josè Ghersetti (2.01, 1981, ala forte) Alberto Chiumenti (pivot, 2.04, 1987), Roman Tchintcharauli (2.05, 2002, pivot).