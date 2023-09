Rieti, Real Sebastiani: distorsione alla caviglia destra per Piccin: fuori un mese

RIETI - Il Real Sebastiani perde per almeno un mese Lorenzo Piccin. L’esterno classe 2002, ormai al terzo anno in maglia amarantoceleste, a seguito di esami strumentali, ha riportato una forte distorsione alla caviglia destra che lo terrà lontano dal parquet fino a ottobre. Piccin era uscito infortunato sabato scorso a 2 minuti e 30 dalla fine del terzo quarto durante la gara contro Napoli in occasione del Memorial Riccardo Blasi. Piccin salterà dunque tutta la Supercoppa Lnp in programma settimana prossima, con le gare del girone stabilite per il 12 e 15 settembre contro Luiss e Latina.

Coach Alessandro Rossi spera di poterlo riavere a disposizione per l’inizio del campionato, anche se al momento le prime gare contro Agrigento e Torino sembrano a serio rischio.

Il comunicato

La Real Sebastiani Rieti comunica che nella giornata di ieri, l’atleta Lorenzo Piccin, si è sottoposto ad una risonanza magnetica presso la clinica Paideia per valutare le sue condizioni in seguito all’infortunio riportato durante la gara contro Napoli del 2 settembre u.s. . Gli esami strumentali hanno evidenziato una forte distorsione alla caviglia destra. I tempi di recupero stimati sono tra i 30 e i 40 giorni.