Supercoppa, il Real Sebastiani si avvicina al derby con la Npc. Finelli: «Gara dai grandi contenuti agonistici»

Sabato 18 Settembre 2021, 17:19

RIETI - A margine dell’allenamento di rifinitura svolto questa mattina al PalaSojourner dalla squadra, il coach della Real Sebastiani Rieti ha parlato della partita in programma domani alle 18,30 contro la Npc, valevole per la finale del girone G di Supercoppa che promuoverà alle Final Eight di Lignano Sabbiadoro la vincente di un inedito derby reatino.

«Arriviamo bene a questo appuntamento perché siamo al completo e perché c’è entusiasmo. Siamo ancora in pieno pre-campionato, ma il derby a mio avviso è la degna conclusione di questo girone G. Per entrambe le squadre si alza notevolmente l’asticella perché nei due roster c’è qualità e competitività. Per la città è un evento nuovo, inedito, ma al di là di questo la Npc ha allestito un roster importante per la categoria, allenato da un tecnico che conosco e che stimo. I loro punti di forza sono senz’altra l’atletismo, energia e intensità, aggressivi in difesa come noi. È una squadra che ama giocare in velocità e ha 7 senior con grande esperienza: da Antelli che ho già allenato, a Del Testa che considero un tiratore importante, così come non va sottovalutata l’intelligenza tattica di Broglia o l’esperienza di Papa che lo scorso anno ha vinto la serie B con Fabriano. Per quanto ci riguarda conosciamo le nostre potenzialità e continuiamo nel nostro percorso consapevoli di essere qui per vincere creando la giusta mentalità. Che gara mi aspetto? Non bella da un punto di vista tecnico, ma dai grandi contenuti agonistici. Mi dispiace solo doverla giocare a porte chiuse: rischio di ripetermi, ma lo farò fino alla noia, c’è bisogno di riportare le famiglie nei palazzetti dopo quasi due anni di chiusure, c’è bisogno di ricreare un ambiente e l’augurio è i lavori di ristrutturazione del PalaSojourner terminino in fretta così da poter ritrovare la nostra gente già dalla prima di campionato. Peccato, perché quella di domani sarebbe stata una ghiotta opportunità».

Qui il video completo dell’intervista pre gara: https://www.facebook.com/RealSebastianiRieti/videos/550472112946094

Ricordiamo a tutti che la gara tra Real Sebastiani Rieti e Npc sarà visibile “in chiaro” solo sulla pagina Facebook del Real Sebastiani a partire dalle 18,25.