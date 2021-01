Mauro Angelucci nello staff tecnico di Righetti: «Da reatino una soddisfazione doppia: progetto ambizioso»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti affida l’incarico di secondo assistant coach a Mauro Angelucci, che va ad implementare lo staff tecnico a disposizione di coach Alex Righetti.

Nato a Rieti il 31 maggio del 1961, Mauro Angelucci in età adolescenziale ha vestito la maglia della Minervini, prima di approdare nelle giovanili della Sebastiani, prima di tornare alla Minervini in serie C. Una volta intrapresa la carriera di allenatore, da head coach Angelucci vanta esperienze sia in serie D, che in serie C, prima di dedicarsi ai settori giovanili presenti in città, tra cui la Willie Basket e il Basket La Foresta, dove quest’anno prima del lockdown, seguiva le formazioni Under 14 e Under 15. Sabato scorso a Pozzuoli l’esordio al fianco di Righetti e Carone.

«Per me è un onore poter vivere questa esperienza e da reatino la soddisfazione è doppia. Quando ho ricevuto la chiamata della società non ho resistito e non ci ho pensato due volte. Con Roberto Pietropaoli c’è un’amicizia di vecchia data e ritrovarlo al timone della Sebastiani è stato qualcosa di stimolante. Mi sono bastate davvero poche parole per accettare incondizionatamente l’incarico perché ho subito percepito il desiderio di dare vita a un progetto ambizioso e duraturo».

