Real Sebastiani, Ndoja pronto al bis: «Squadra completa in ogni reparto»

Domenica 8 Agosto 2021, 15:19

RIETI - Klaudio Ndoja è pronto a vestire la maglia della Real Sebastiani Rieti per il secondo anno consecutivo: l’ala grande italo-albanese si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in famiglia, ma subito dopo Ferragosto si unirà al gruppo per un’altra stagione da protagonista indiscusso.

“Manca sempre meno alla nuova stagione, siamo alle porte del raduno, la squadra è ormai completata in ogni reparto. La società ha allestito un roster di grande esperienza per poter competere con le migliori del nostro girone e soprattutto per raggiungere quegli obiettivi sfuggitici di mano lo scorso anno. Sarà importante creare sin da subito l’alchimia giusta e a tal proposito fondamentale sarà svolgere al meglio il ritiro pre-campionato. Siamo attesi da un girone di Supercoppa di indubbio valore, ma per noi quello sarà già il primo banco di prova stagionale. Un ringraziamento alla società e a tutti coloro che hanno reso possibile la prosecuzione del progetto-Sebastiani. Un saluto ai tifosi che spero di rivedere presto sia in città, che sugli spalti. Forza Sebastiani!”. Queste le parole del nostro Gladiatore.

Klaudio Ndoja vestirà ancora la maglia numero 25.