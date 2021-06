Alessandro Giuliani nuovo general manager del Real Sebastiani

Giovedì 24 Giugno 2021, 11:17

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti comunica di aver raggiunto un accordo triennale con Alessandro Giuliani, al quale ha deciso di affidare il ruolo di general manager, con decorrenza 1° luglio.

Nato a Vicenza il 2 agosto 1968, la carriera cestistica di Giuliani è stata segnata prevalentemente dall’esperienza di Verona dove, dall’89 al 2002 ha ricoperto sia il ruolo di head coach delle giovanili, sia quello di assistant coach della Scaligera in A1. Nel biennio 2002-2004, sempre in A1, ha lavorato per la Viola Reggio Calabria da vice, poi l’anno successivo la società calabrese gli ha affidato la guida. Tra le sue esperienze anche Avellino, Biella e Brindisi, nonché Nuova Sebastiani Rieti dal 2006 al 2009 come assistant coach dell’attuale ct della Nazionale femminile Lino Lardo. Gli ultimi due anni, Giuliani li ha vissuti nuovamente in seno alla Scaligera Verona nel ruolo di General Manager con la supervisione del settore giovanile. Tra i successi di squadra più importanti della sua carriera, c’è la Coppa Korac vinta con la Scaligera Verona (’97/’98) contro la Stella Rossa di Belgrado, nonché la Coppa Italia di A2 e la promozione in A1 con la Nsb Rieti (’06/’07) e con la New Basket Brindisi (’11/’12). A livello di riconoscimenti individuali, nella stagione 2013/’14 Alessandro Giuliani da General Manager del club pugliese è stato nominato Executive of the Year dell’intera A1.

La proprietà, nella persona di Roberto Pietropaoli, socio di riferimento del club, esprime tutta la sua soddisfazione nell’essere riuscito a riportare a Rieti un professionista del settore, col quale poter dare ulteriore corpo al progetto sportivo avviato la scorsa estate.

La presentazione ufficiale di Alessandro Giuliani si terrà domani, venerdì 25 giugno alle 19 a Casa Real all’interno del Centro Sportivo “Marco Gudini”, nel pieno rispetto delle norme vigenti in termini di distanziamento interpersonale, ricordando ai partecipanti di presentarsi muniti di mascherina protettiva e di seguire scrupolosamente le indicazioni del personale preposto che troverà in loco.