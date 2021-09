Real Sebastiani, Finelli: «Mi è piaciuto l'atteggiamento». Foto. Giovedì la semifinale del girone contro Piombino

Domenica 12 Settembre 2021, 20:29

RIETI - Sensazioni positive al termine del primo impegno ufficiale del Real Sebastiani. Prova corale degli uomini di Finelli, che prepara l'assalto alla Supercoppa: giovedì nella semifinale del girone G affronteranno al PalaSojourner Piombino che ha sconfitto Cecina.

Soddisfatto il tecnico bolognese, che commenta così la prova dei suoi: «Innanzitutto voglio dire che siamo molto felici di aver iniziato la stagione al PalaSojourner. E’ un peccato aver giocato a porte chiuse, speriamo di riabbracciare molto presto i nostri tifosi. Per quanto riguarda la gara abbiamo affrontato un Avellino ancora incompleto ma abbiamo giocato bene. Mi è piaciuto l’atteggiamento. C’era un po’ di emozione iniziale ma con il passare dei minuti ci siamo sciolti, raggiungendo l’apice del nostro gioco nel Terzo quarto dove abbiamo dominato. Questa è una competizione meravigliosa ma dobbiamo ricordarci che è un torneo pre-campionato e come tale dovremo coglierne tutti gli spunti per migliorarci in vista del campionato».