Rsr e Coni, al PalaSojourner per promuovere tutti gli sport. Perilli: «Iniziativa utile per fare sinergia sul territorio»

RIETI - “Al PalaSojourner Coni… nostri sport”. Il Real Sebastiani Rieti, in collaborazione col comitato provinciale Coni di Rieti ha creato un connubio pensato e rivolto a tutte quelle associazioni sportive affiliate al Comitato Olimpico Nazionale che operano all’interno del nostro territorio, che avranno il piacere di condividere con il Rsr lo loro esperienza sportiva, i loro obiettivi, le loro ambizioni.

Ma cos’è, nello specifico “Al PalaSojourner Coni… nostri sport”? In occasione di ogni gara casalinga del Rsr, un’associazione sportiva sarà nostra gradita ospite e, all’interno dell’impianto sportivo, oltre a promuovere la propria attività con banner, folder e quant’altro sia funzionale a ‘raccontare’ cosa accade nel quotidiano in quell’associazione, durante l’intervallo avrà la possibilità di dimostrare fattivamente alla platea del PalaSojourner quel tipo di sport. L’iniziativa, inaugurata domenica scorsa con la presenza al PalaSojourner della Fortitudo Rieti BaskIn, non si fermerà alle quindici gare della regular season, ma proseguirà il cammino insieme alla squadra di coach Dell’Agnello e, si spera, possa arrivare fino alla fase playoff.

Soddisfatta ed entusiasta, del connubio Rsr-Coni, il delegato provinciale Emanuela Perilli, che nei giorni scorsi ha ricevuto la visita del nostro General Manager Anna Elisa Pace e il nostro Direttore Tecnico Marcello Chiodoni, dando il via alla partnership.

«È un progetto che mi ha convinta sin dalla prima ora – è il pensiero della Perilli – perché oltre a essere un’iniziativa inclusiva, a mio avviso può rappresentare l’inizio di un legame forte tra tutte le realtà sportive del nostro territorio che, solo facendo sinergia, solo facendosi conoscere, possono garantirsi e garantirci un futuro. Alla proprietà e a tutti i tesserati della Rsr giungano le mie congratulazioni per aver pensato e ideato un qualcosa del genere che, mi auguro, possa avere un seguito negli anni avvenire. Il sostegno del Coni a situazioni simili saranno sempre sostenuti perché lo sport è pluralità, lo sport è salute, lo sport è amicizia, tutti valori indispensabili per una buona convivenza all’interno dello stesso territorio».