Il Real Sebastiani Rieti ingaggia Franko Bushati

RIETI - Franko Bushati è un nuovo giocatore del Real Sebastiani Rieti. Il classe 1985 di origine albanese, reduce dall’esperienza con Firenze, sarà a disposizione di coach Sandro Dell’Agnello per rafforzare il reparto dei play/guardie. Dopo il grave infortunio che ha costretto Spanghero a terminare anzitempo la stagione, il Rsr è corso ai ripari assicurandosi le prestazioni di un giocatore esperto e di assoluto livello: Bushati è un giocatore di categoria che ha calcato per molto tempo i campi di A2 con squadre come Sassari, Brescia e Torino. Quest’anno con Firenze nello stesso girone di Rieti ha fatto registrare 11.8 punti di media in 12 partite con un season high di 34 punti nel match vinto contro Piacenza. Coach Dell’Agnello aveva sottolineato dopo la gara di domenica scorsa contro Imola come Piazza stesse facendo gli straordinari in quanto rimasto unico playmaker e creatore di gioco nel roster. Ecco per il tecnico livornese il terzo miglior giocatore per media assist del girone C (per Bushati 5.1 di media quest’anno e 7.4 la scorsa stagione con Omegna). Si tratta del secondo giocatore proveniente da Firenze dopo Alessio Mazzotti, arrivato a Rieti la settimana scorsa. Il "Cobra" Bushati vestirà la maglia numero 70.

Queste le prime parole di Bushati in amaranto celeste: “Felicissimo di arrivare a Rieti e di tornare a lavorare con lo staff di coach Dell’Agnello, Di Giovanni e Contigiani. Sono tutte persone che conosco bene e con cui ho lavorato. Con Sandro abbiamo vinto un campionato a Brescia ed ora sono qui per cercare di ripetere quella vittoria. Questo è Il mio unico obiettivo. Un saluto a tutti i tifosi, ci vediamo al PalaSojourner!”.