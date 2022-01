Real Sebastiani: «Sostienici contro Cesena e il biglietto del derby lo pagherai solo la metà»

RIETI - “Sostienici contro Cesena e il biglietto del derby lo pagherai solo la metà”. Con la fruibilità della Tribuna B del PalaSojourner, il Real Sebastiani ha a disposizione un ulteriore plafond di biglietti per la sfida di mercoledì 2 febbraio (ore 20,30) contro la Npc, recupero della 13esima giornata del girone d’andata.

I primi 100

Per l’esattezza, sono 100 i tagliandi ancora vendibili, che in una prima fase verranno legati, però, all’acquisto del biglietto di Rsr-Tigers Cesena in programma domenica 30 gennaio alle ore 18, tra oggi (dalle ore 16 alle ore 17,30) a venerdì (ore 9,30-12,30 e 15,30-17,30) presso la sede della RSR di via Cellini 103 oppure domenica (dalle ore 16) al botteghino del PalaSojourner in occasione della sfida coi romagnoli.

I prezzi

I tagliandi di Rsr-Tigers Cesena riferiti alla Tribuna B (ingresso non numerato, fatta eccezione per gli abbonati) avranno un costo unitario di 10 euro: acquistandone uno si potrà ricevere, al costo di 5 euro il biglietto per assistere – sempre in Tribuna B – il derby di mercoledì. L’iniziativa è associabile solo a biglietti interi e la scontistica non potrà essere applicata sui biglietti ridotti.

Altri settori

Resta inteso, però, che per Rsr-Tigers Cesena c’è piena disponibilità di tagliandi, sia per la TRIBUNA A, che per la stessa Tribuna B, ai prezzi sott’indicati:

Tribuna A

Parterre centrale 15 euro (ridotto 7,50 euro);

Parterre laterale 12 euro (ridotto 6 euro);

Tribuna superiore 10 euro (ridotto 5 euro).

Tribuna B

Posto unico 10 euro (ridotto 5 euro):

*il tagliando ridotto è riservato alla fascia di età compresa tra i 6 e i 14 anni compiuti attestati da un documento di riconoscimento;

L’ingresso

Si ricorda a tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa, che l’ingresso al PalaSojourner è consentito SOLO a coloro che potranno dimostrare di essere in possesso del Green Pass “rafforzato” come da DL vigente.