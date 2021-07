Real Sebastiani, da Scafati arriva in prestito il pivot under Roman Tchintcharauli: «Bella sfida»

Venerdì 30 Luglio 2021, 13:17

RIETI - Roman Tchintcharauli è un nuovo giocatore della Real Sebastiani Rieti: il centro georgiano di formazione italiana arriva con la formula del prestito dalla società Givova Scafati fino al 30 giugno 2022.

La carriera

Nato in Georgia il 21 dicembre 2002, Tchintcharauli ha cominciato la sua formazione italiana nel 2018 alla Derthona Basket, lo stesso anno in cui si mette in mostra, seppur giovanissimo, anche nel campionato di serie C Silver con la Nuova Olympia Voghera. Nell’estate del 2019 si trasferisce a Catanzaro, dove partecipa sia al campionato Under 18, che alla serie C Gold con la maglia del Planet Basket Catanzaro. Lo scorso anno si è messo in mostra in serie B con la casacca della Maestria Sport Academy Catanzaro, realizzando 3 punti di media e recuperando 3,8 rimbalzi di media in poco più di 13’ di medio utilizzo.

La dichiarazione

«Il mio obiettivo è quello di dare un contributo fattivo in una società che ambisce ai piani alti, cercando di utilizzare l’esperienza acquisita nelle ultime due stagioni per ritagliarmi il giusto spazio in un roster importante, caratterizzato dalla presenza di tanti giocatori di categoria superiore». Queste le prime parole di Roman Tchintcharauli dopo l’ufficializzazione del prestito.