Rsr U13 Elite, Città Futura sbanca Casa Real 48-55. Peron: «Brutto approccio, reazione che mi fa ben sperare»

RIETI - Seconda sconfitta consecutiva per l’U13 della Real Sebastiani Rieti, che tra le mura amiche di Casa Real cade per 48-55 contro il Città Futura.

Le dichiarazioni

Coach Roberto Peron al termine del match: «Un brutto approccio e uno stato d’animo non al meglio dopo la sonora sconfitta rimediata contro l’Olimpia. Questo aspetto ci ha fatto scendere in campo molto contratti ed impauriti. Per due quarti e mezzo non siamo riusciti a giocare, poi abbiamo reagito e siamo riusciti ad riavvicinarci grazie ad una tripla di Attanasio. Sono contento di questa reazione d’orgoglio che mi fa ben sperare».

Il tabellino

REAL SEBASTIANI RIETI vs CITTÀ FUTURA 48-55 (Parziali, 9-12; 5-16; 17-16; 17-11)

Real Sebastiani Rieti: De Santis 9, Andreola 2, Giardinieri 2, Attanasio 13, Santarelli 12, Fausti 10, Massimiliani, Strinati, Panti, Sulpizi, Pezzotti, Ratini. Coach: Roberto Peron