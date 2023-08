Il Real Sebastiani fa il pieno d'entusiasmo. Foto. Pietropaoli: «Voglio andare in serie A»

RIETI - «Io voglio andare in serie A» questo il messaggio del patron Roberto Pietropaoli alla presentazione ufficiale del Real Sebastiani avvenuta ieri a Casa Real, tutta esaurita.

Quindi ha proseguito: «Quest’anno ci dobbiamo divertire ma dobbiamo lavorare per creare una mentalitá vincente. Il Ral Sebastiani per me è un secondo figlio e dobbismo essere una società diversa. Chiedo ai tifosi di starci vicini, di criticarci anche. Io sarò pronto a sostenerci e se necessario a tornare sul mercato».

Presente anche il delegato provinciale allo Sport Maurizio Ramacogi che, oltre agli auguri al societá e squadra, ha annunciato il completamento dei lavori del PalaSojourner e la imminente agibilità totale col ripristino delle curve.

Ogni membro della squadra capitanata da Marco Spanghero e allenata da Alessandro Rossi – «impegno, tenacia e sacrificio» la sua promessa ai tifosi - nonché dello staff tecnico, è stato presentato con un breve video e al microfono ha inviato il proprio saluto. Inoltre, per l’occasione, tramite il maxischermo posto sul parquet è stato riproposto lo schema della campagna abbonamenti inaugurata a giugno.