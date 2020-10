Rieti, Real Sebastiani pronto per il debutto in Supercoppa a Scauri contro Formia. Righetti: «Siamo pronti»

RIETI - A 48 ore dall’esordio in Supercoppa del Centenario, contro Formia Bk a Scauri (palla a due ore 18), il coach della Real Sebastiani Rieti Alex Righetti fa il punto sulle condizioni psicofisiche della squadra.

«E’ stata una settimana di lavoro diversa dalle altre perché stavolta in palio ci sono i primi punti della stagione. La squadra ha aumentato l’intensità di seduta in seduta perché ora c’è una motivazione diversa, quella cioè di farsi trovare pronti e performanti. Fisicamente stiamo bene, i ragazzi hanno gestito egregiamente le risorse e sono pronti ad affrontare Formia nella maniera più appropriata: importante sarà approcciare alla gara con la testa giusta. La Supercoppa è un obiettivo stagionale come del resto tutti quelli che ci vedranno impegnati da qui a giugno, pertanto dovremo giocare rispettando il piano-gara sul quale lavoriamo ormai da diversi giorni».

Domani alle 14 la seduta di rifinitura, anticipata dall’analisi video dell’avversario di turno.

