Real Sebastiani in vetta alla classifica delle multe in A2: oltre 10mila euro di ammende

RIETI - Se nel girone verde si trova al quarto posto e in lotta per una posizione importante in vista dei playoff, c’è un’altra classifica dove (purtroppo) il Real Sebastiani Rieti non ha rivali: quella delle multe, dove vince per distacco. La società reatina è infatti la più sanzionata dal giudice sportivo tra quelle dell’intera Serie A2.

Con le ultime due ammende, arrivate dopo la gara interna contro la Luiss Roma, gli amarantocelesti hanno scavallato, nel computo stagionale, quota 10mila euro di multa, unica società di tutta la A2 a raggiungere e superare tale soglia. Rieti è stata multata in cinque delle nove gare disputate al PalaSojourner e addirittura una volta in trasferta, nella gara del PalaTiziano contro la Luiss Roma nel girone d’andata.

La motivazione più frequente è quella delle “offese, collettive e frequenti” all’indirizzo di tesserati avversari o arbitri. La gara più “salata” per la squadra del Patron Pietropaoli è stata l’ultima in ordine di tempo, ovvero quella casalinga contro la Luiss Roma: 1667 euro di multa per “offese collettive e frequenti nei confronti di un tesserato ben individuato (Valerio Cucci)” ed altri 1250 euro per una “rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie”.

Essere in cima a questa particolare classifica non è di sicuro un vanto.

Se il calore del PalaSojourner e dei suoi tifosi si fa sempre sentire forte all’indirizzo della squadra (e sarà fondamentale anche per mantenere l’ottimo record casalingo), si potrebbe, forse, essere un po’ più prudenti nei confronti di arbitri e avversari perché costa caro e il giudice fino ad ora non ha fatto alcun tipo di sconto alla società reatina.

Classifica multe dopo 19 giornate (Serie A2)

Real Sebastiani Rieti 10834 euro

Monferrato Basket 8874 euro

Rimini 6667 euro

Agrigento 6000 euro

Cento 5500 euro

Juvi Cremona 5166 euro

Fortitudo Bologna 5042 euro

Vigevano 4624 euro

Forlì 4570 euro

Nardò 4083 euro

Torino 4082 euro

Trieste 2875 euro

Cantù 1583 euro

Luiss Roma 1250 euro

Verona 1125 euro

Cividale 825 euro

Orzinuovi 792 euro

Udine 750 euro