Real Sebastiani, terza vittoria consecutiva a Senigallia: 54-75. Protagonisti gli under Dieng e Piccin

RIETI - Terza vittoria consecutiva per la Real Sebastiani Rieti che in trasferta a Senigallia gioca un super secondo tempo e doma i padroni di casa che fino all’intervallo se l’erano giocata alla pari con i ragazzi di coach Finelli. Vittoria per 54-75 che conferma gli amarantocelesti al quinto posto del girone C a 26 punti, anche in virtù dei risultati arrivati nelle altre gare. Sugli scudi Dieng e Piccin entrambi a 17 punti. Prossimo appuntamento domenica 27 febbraio alle ore 18.00, dove al PalaSojourner arriverà Giulianova.

Il primo tempo

Primi quattro punti del match per Senigallia con il canestro di Bedin, seguito dalla penetrazione di Giannini, 4-0. Okiljevic da due prima e Loschi da tre poi , 4-5. Catch & shot di Contento a cui risponde Varaschin tutto solo sotto canestro, 6-7. Libero messo a segno da Terenzi che impatta sul 7 pari. Gran canestro di Loschi che riporta avanti Rieti. Appoggio di Dieng da sotto, Giacomini con il rimbalzo e il canestro risponde, 9-11. 1/2 di Contento ai liberi e bel canestro di Piccin, 9-14. Gnecchi riavvicina i marchigiani a -3 con un canestro da sotto, ma Contento con il 50% dalla linea della carità concede il +4 ai suoi. La bomba di Calvini sulla sirena porta il punteggio sul 14-15 al termine dei primi 10′ di gioco.

Seconda frazione che si apre con l’arresto e tiro di Stanic, 14-17. Giannini ruba palla e va a canestro, 16-17. Bottino pieno di Giacomini dalla lunetta, Senigallia torna in vantaggio ma Piccin con una tripla riporta avanti gli amarantocelesti, 18-20. Bedin impatta nuovamente la gara, 20-20. Grande azione per i padroni di casa chiusa da Giannini. Contento risponde con la stessa medicina, 23-23. Penetrazione vincente da parte di Dieng, 23-25. A Stanic risponde Giannini, 25-27. Tecnico alla panchina reatina, Giannini segna il libero e sul possesso successivo Calbini porta avanti i suoi, 28-27. 1/2 per Stanic dalla linea della carità, Cicconi da sotto e inchiodata di Dieng, in un battibaleno si va sul 30 pari. Gnecchi per il nuovo vantaggio marchigiano, 32-30. Two & one per Stanic, 32-33. Si chiude così un primo tempo combattutissimo.

La ripresa

Terzo quarto che comincia con il canestro di Giacomini, 34-33. Loschi inventa e suona la carica, 34-35. Gnecchi realizza due tiri liberi ma la bomba messa a segno da Dieng vuol dire 36-38. Giocatona di Stanic annullata da Varaschin, 38-40. Piccin spara dai 6,75 e la Real va a +5. Loschi impeccabile dalla lunetta e il tabellone dice 38-45 a 5 minuti dalla fine del terzo quarto. PUM PUM, Loschi colpisce da fuori, 38-48. Varaschin torna a smuovere il punteggio per i suoi ma Dieng colpisce dall’altra parte subendo anche fallo. Il numero 8 reatino segna il libero aggiuntivo e Rieti va a +12. Piccin e Giacomini fanno 1/2 dalla lunetta, 41-53. 2/3 di Dieng dai 5.8, 41-55. Piazza da due, la Sebastiani prova a scappare, 41-57. Piccin si conferma al top, quattro punti consecutivi per il trevigiano numero 13, 43-61 per i laziali al termine del terzo quarto.

Dieng inchioda a canestro e il quarto quarto comincia come è finito è il terzo, 43-63. A Varaschin risponde Stanic, 45-65. Ancora Piccin con altri due punti, 45-67. Dieng e Figueras portano il punteggio sul 47-69. Contento da fuori per il 47-72. Okiljevic e Terenzi colpiscono dall’arco, 50-72. Giuliani e Terenzi con quattro punti di personalità cercano di rendere meno amaro il risultato (54-75). Si chiude anche il quarto quarto che decreta la terza vittoria consecutiva dei ragazzi di coach Alex Finelli.

Il tabellino

GOLDENGAS SENIGALLIA-REAL SEBASTIANI RIETI – (parziali: 14-15; 18-18; 11-28; 11-14)

GOLDENGAS SENIGALLIA: Giannini 12, Cicconi 2, Figueras 2, Terenzi 6, Giuliani 2, Bedin 4, Bedetti, Varaschin 8, Gnecchi 6, Giacomini 7, Calbini 5, Rossini.

Coach: Andrea Gabrielli

REAL SEBASTIANI RIETI: Stanic 12, Contento 10, Loschi 12, Dieng 17, Tchintcharauli n.e., Okiljevic 5, Piazza 2, Piccin 17, Ndoja n.e., Chiumenti n.e., Ghersetti n.e.

Coach: Alessandro Finelli.

ARBITRI: Di Luzio e Castellano di Milano (MI)

NOTE: Al 29′ Bedin uscito per 5 falli