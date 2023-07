Primo colpo del Real Sebastiani: arriva l'ala Davide Raucci, a Scafati con Rossi

RIETI - Primo colpo in arrivo per il Real Sebastiani Rieti. È stato trovato infatti l’accordo con Davide Raucci che sarà la prima firma del presidente Roberto Pietropaoli dopo l’acquisizione del titolo di A2. Raucci, classe 1990, è un’ala di 198 centimetri con diverse stagioni di Serie A alle spalle, prima con la Fortitudo Bologna, con cui conquista la promozione in A2 e poi sfiora quella in A1, poi con Cantù, Virtus Roma, Cassino - la sua miglior stagione a livello realizzativo in A2 chiusa con 12 punti di media - e Latina prima di giungere a Scafati, alla corte di coach Alessandro Rossi. Raucci, che causa infortunio gioca solo 8 partite di campionato, conquista con i campani la promozione in A1. La scorsa stagione ha giocato a Chiusi, sempre in A2, chiudendo con 6 punti di media e arrivando fino al primo turno di playoff. Quest’anno coach Alessandro Rossi e Raucci si ritroveranno a Rieti per la prima stagione della storia del Real Sebastiani in A2.