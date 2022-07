Il Real Sebastiani presenta il coach Dell'Agnello: «Ci credo, lavoreremo duro». Foto

RIETI - «Se non ci avessi creduto non sarei qui, lavoreremo duro per raggiungere l'obiettivo». Il coach Sandro Dell'Agnello è già carico per la prossima stagione: si punta a centrare l'A2. Il nuovo allenatore del Real Sebastiani è stato presentato oggi pomeriggio, 8 luglio, all'Asso Sporting Club.

Fra le novità c'è quella del primo assistente che Giorgio Contigiani, presente alla conferenza, nelle ultime due stagioni a Omegna in B, così come dal club piemontese arriva Massimo Di Giovanni in qualità di preparatore atletico.

Il patron Roberto Pietropaoli spiega la filosofia del club: «Vogliamo andare oltre il risultato sportivo, allargare il campo d’azione come fanno società modello quali Brescia e Tortona. Abbiamo tante idee da portare avanti questo, ad esempio, trova conferma nella nomina a presidente onorario di Beatrice Ratti – vicepresidente dell’Aido, presente alla conferenza – alla quale comunico che sulle nostre maglie ci sarà il marchio dell’Aido».

