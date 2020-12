Real Sebastiani, prima vittoria stagionale: Virtus Pozzuoli ko 89-71. Righetti: «Meglio nel secondo tempo»

RIETI - Prima vittoria stagionale in campionato per il Real Sebastiani Rieti che a Valmontone, nel recupero della prima giornata, supera nettamente la Virtus Pozzuoli col punteggio di 89-71.

Una gara equilibrata nella prima metà, con Pozzuoli che risponde colpo su colpo alle triple di Loschi e Ndoja grazie alla performance di Salvoldelli e va al riposo lungo con un passivo di appena 4 punti (44-40).

Ma nel terzo quarto il RSR alza l’intensità di gioco, trova percentuali al tiro decisamente più alte ed è lì che riesce a prendere il largo fino al +15 segnato sulla sirena (69-54). Nell’ultima frazione di gioco poi, il gap tocca anche quota +22, grazie alle triple di Loschi, Traini e Drigo che, di fatto, ammazzano la partita. Pozzuoli generoso, non demorde e cerca di rintuzzare le distanze: finisce 89-71 con un +18 confortante per la truppa biancorossa che nell’ultimo minuto e mezzo getta nella mischia i baby Sornoza e Kader.

Il coach Righetti

«E’ stato un buon esordio casalingo, sapevamo che avremmo incontrato una squadra che gioca una pallacanestro fisica e non a caso ci siamo ritrovato dentro una partita intensa sotto tanti punti di vista. Nel primo tempo siamo andati incontro a qualche difficoltà di troppo nel gestire il ritmo, poi nel secondo tempo abbiamo difeso meglio recuperando diversi palloni tramutati in altrettanti contropiedi. C’è stata molta più fluidità di manovra e le cose sono state meno complicate, però dobbiamo avere la consapevolezza che il nostro campionato passerà per lo spirito di sacrificio di tutti, nessuno escluso. Finalmente da domani saremo di nuovo al completo perché anche Diomede tornerà ad essere dei nostri, di conseguenza per domenica avremo la possibilità di contare su tutti mettendoci finalmente alle spalle i contrattempi post-Supercoppa»

Infine, la Lnp ha disposto la ripetizione a data da destinarsi, della gara sospesa domenica 6 dicembre a Scauri contro il Meta Formia ed il rimborso delle spese di viaggio da parte della società ospitante alla scrivente.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI-VIRTUS POZZUOLI 89-71 (parziali: 20-20; 24-20; 25-14; 20-17)

REAL SEBASTIANI RIETI: Traini, Provenzani, Loschi, Ndoja, Di Pizzo, Casini, Cena, Drigo, Bottioni, Kader, Sornoza. Coach: Alex Righetti.

VIRTUS POZZUOLI: Balic, Gayg, Mehmedovic, Kusacev, Savoldelli, Lurini, Mavric, Caresta, Birra, Bordi. Coach: Mariano Gentile.

ARBITRI: Picchi e Roberti.

