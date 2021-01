Il Real Sebastiani ufficializza l'ingaggio del pivot Paolo Paci: «Puntiamo in alto»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti ufficializza un contratto biennale col centro Paolo Paci, che giocherà con la maglia numero 15.

La carriera

Paolo Paci è nato a Chivasso, il 5 luglio 1990 è alto 208 centimetri e supera di poco i 100kg di peso. Nel suo trascorso cestistico le esperienze iniziali con il Basket Cecina, la Fulgor Omegna e la Mens Sana Siena dove, nel 2015, ha vinto il campionato di serie B. Ma per lui buone stagioni anche in A2 con Aurora Jesi, Imola e Roseto. Lasciata la A2, nell’estate 2017 sposa il progetto della Virtus Arechi Salerno (in B), prossimo avversario della Real Sebastiani Rieti in campionato. Lo scorso anno, con la maglia della Juvecaserta ha collezionato 7,9 punti e 4,4 rimbalzi di media. Prima di scegliere il trasferimento a Rieti, Paci era aggregato alla Jb Monferrato (A2) la società con la quale ha svolto la trafila del settore giovanile, prima dell’esordio in LegaDue nel 2008/2009.

Le dichiarazioni

«Non è stato difficile dire di sì alla Real Sebastiani Rieti, perché qui ci sono tutti i presupposti per dare vita ad un progetto a media-lunga scadenza. Arrivo in una squadra già struttura e ben assortita, dove il mio arrivo non è altro che il completamento di un roster che punta senza mezzi termini alla vittoria del campionato. Inutile nasconderci, inutile fare finta di niente: quello è il nostro obiettivo dichiarato, per il quale dovremo affrontare ogni partita con la concentrazione giusta, consapevoli del fatto che chiunque ci sfiderà, lo farà col coltello ben serrato tra i denti. La pressione? Non mi spaventa ed è giusto che ci sia: se volevamo giocare senza pressione potevamo farlo in qualsiasi altro tipo di società il cui obiettivo stagionale è semplicemente quello di vivacchiare. Noi invece, vogliamo vincere».

