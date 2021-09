Il Real Sebastiani giocherà al PalaSojourner: «Grazie Calisse». La gara con Avellino a porte chiuse

Venerdì 10 Settembre 2021, 12:05

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti comunica che, a partire da domenica 12 settembre, le proprie gare casalinghe già calendarizzate, si disputeranno al “PalaSojourner”. «Al riguardo, ringraziamo il presidente della Provincia, Mariano Calisse per aver sollecitato la società Npc in qualità di gestore dell’impianto, a rivedere le tariffe applicate in misura inferiore a quelle proposte già in occasione della scorsa stagione».

A tal proposito, va detto che la gara di Supercoppa in programma domenica 12 contro la Del.Fes. Avellino (ore 18) si giocherà in regime di porte chiuse.