RIETI - Real Sebastiani in lutto: è morto Roberto Petrilli, vicepresidente e socio di minoranza della società

La nota del club

La proprietà del Real Sebastiani Rieti, nella persona di Roberto Pietropaoli e Roberto Matrigiani, unitamente a tutto lo staff tecnico, la squadra e i dirigenti della stessa, si stringono intorno alla famiglia del dottor Roberto Petrilli, socio di minoranza della società, nonché vicepresidente, per la sua prematura, quanto improvvisa scomparsa.

A loro giungano le più sentite condoglianze e l’affetto di tutta la grande famiglia Real Sebastiani Rieti che ha avuto modo di conoscere Roberto ed apprezzarne le sue doti umane e professionali in diverse circostanze, oltre ad aver accolto con entusiasmo il progetto sportivo attualmente in corso.

Per onorare la sua memoria, domani in occasione della gara di campionato contro il Meta Formia, la squadra scenderà in campo al PalaSojourner con le canotte listate a lutto e verrà osservato un rigoroso minuto di raccoglimento

