Real Sebastiani, un altro addio: rescissione con Diomede che va a Taranto. Il club ancora sul mercato

RIETI - Real Sebastiani Rieti comunica che in data odierna è stata firmata la rescissione consensuale del rapporto professionale con l’atleta Manuel Diomede (che approda a Taranto, ndr).

«Un ringraziamento a Manuel per l’apporto professionale profuso fino all’ultimo giorno in maglia Sebastiani, la scelta è stata condivisa e gli auguriamo il meglio. La società non resterà di certo con le mani in mano ed è già al lavoro per colmare la mancanza causata proprio dall’uscita di Diomede, riflettendo attentamente su quello di cui il roster necessita per il suo completamento», afferma il general manager Domenico Zampolini.

