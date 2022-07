Real Sebastiani, Marco Contento pronto a ripartire si appella ai tifosi: «Riproviamoci insieme»

RIETI - La prima conferma del Real Sebastiani per la stagione 2022/2023 è quella di Marco Contento. Il 31enne triestino resterà a Rieti per un altro anno, ancora con il numero 10 sulle spalle. Una stagione, quella 2021/2022, che ha visto l’ex Scafati tra i protagonisti indiscussi del girone C della Serie B. Secondo miglior realizzatore di Rieti nella regular season con 28 gare giocate (13 PPP) e trascinatore assoluto durante i playoff con 136 punti segnati in 11 partite. Numeri che però, con la loro freddezza, non raccontano a pieno ciò che Contento è stato per la Real nello scorso campionato. Un giocatore tenace e decisivo che con la sua grinta e passione ha fatto breccia nel cuore dei tifosi amarantocelesti. Tifosi che potranno continuare ad acclamarlo ed a esultare ai suoi canestri, anche in questa stagione.

Le dichiarazioni

«Siamo molto felici di rimanere a Rieti, sia io che la mia famiglia. Durante la scorsa stagione siamo stati viziati e coccolati da tutti. Rimango con grande ambizione e con un po’ di amaro in bocca per come è finita. Soprattutto perché siamo consapevoli di aver dato tutto quello che avevamo per la causa. Il presidente ha detto che le finali le perde solo chi le gioca. Noi nonostante tutti gli infortuni intercorsi durante il campionato, l’abbiamo giocata e siamo stati a 3 punti dal vincerla. Imparare dai propri errori e ripartire! Anche quest’anno avremo un organico molto valido, grazie alla società che ha fatto un mercato degno della sua ambizione. Il mio rapporto con i tifosi è sempre stato super positivo, sono un giocatore che si esalta molto. Mi piace arringare il pubblico e il PalaSojourner, sotto questo aspetto, ha sempre risposto “presente”. I ragazzi della curva sono stati il nostro sesto uomo, ci hanno seguito e supportato in casa ed in trasferta, li ringrazio perché non è una cosa scontata. C’è tanta voglia di ricominciare con un solo obiettivo, la vittoria!».