Real Sebastiani ufficializza l'ingaggio della guardia Marco Contento: «Pronto per esperienza importante»

Sabato 17 Luglio 2021, 10:08

RIETI - Il Real Sebastiani ufficializza l'ingaggio di Marco Contento: la guardia ha firmato un contratto biennale che lo legherà al club fino al 30 giugno 2023 e indosserà la maglia numero 10.

La carriera

Nato a Trieste il 28 ottobre 1991, Contento è cresciuto tra le giovanili della Servolana Trieste e la Snaidero Udine, prima di fare il suo esordio nel basket dei grandi proprio coi friulani. Due stagioni importanti (2008-2010) che lo mettono in evidenza tanto da conquistare l’interesse di Trieste prima e Casalpusterlengo poi. E dopo le esperienze con Bisceglie e Basket Nord Barese in serie B, per la guardia triestina arriva la chiamata della Tramac Cento. L’approdo in A2 è targato Agropoli (2016/’17), laddove conosce l’attuale coach della Sebastiani, Alex Finelli, ma l’anno successivo per lui c’è Roseto. Gli ultimi anni sono invece caratterizzati dalle prestazioni con Givova Scafati e San Severo, sempre in A2, dove lo scorso anno ha chiuso con 12,7 punti di media.

Le dichiarazioni

«Caratterialmente sono uno al quale piace sempre mettersi in discussione e puntare a migliorarsi giorno dopo giorno. E questa nuova esperienza, credo mi possa solo che forgiare ulteriormente, perché arrivo in una società strutturata, ambiziosa, che sa esattamente quello che vuole e dove può arrivare, oltre a rappresentare un pezzo di storia del basket italiano. Mi sento entusiasta e pronto sin da subito a calarmi nella parte: si sta allestendo un roster che non ha bisogno di troppe presentazioni, ma poi sul parquet andrà anteposta la determinazione, il lavoro e la giusta mentalità perché la serie B è una categoria complicata. Ho scelto il numero 10 perché essendo un tifoso della Juventus, da sempre ho apprezzato le gesta e l’umanità di Alessandro Del Piero: è un omaggio a lui».