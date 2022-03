Il Real Sebastiani ingaggia l'esperto pivot Marco Maganza: «Pronto a dare tutto»

RIETI - Il Real Sebastiani comunica di aver raggiunto un accordo con il centro Marco Maganza fino al termine della stagione. Giocherà con la maglia numero 15.

Il curriculum

Nato a Gemona del Friuli, l’11 gennaio 1991, con i suoi 208 centimetri Maganza andrà a colmare il vuoto lasciato da Chiumenti nel reparto dei lunghi. Arriva dall’esperienza in A2 con la Umana Chiusi, ma lo scorso anno vestiva la canotta di San Severo (insieme a Contento), sempre in Serie A2, con medie di 3,5 punti e 5,1 rimbalzi tra regular season e playout. In passato ha difeso i colori di Udine, squadra che lo ha formato, Brescia (con Ghersetti), Trieste, Recanati, Matera, Imola, Falconara, Jesi, Verona (con Dieng), Sassari, come aggregato, Eurobasket Roma (compagno di squadra di Loschi) e Reggio Emilia, ancora da aggregato. Durante la sua trafila giovanile ha fatto parte anche della Nazionale under 16 e under 18.

Le dichiarazioni

«Sono pronto per dare tutto me stesso in questa nuova avventura professionale. Arrivo in una società strutturata e con le idee già piuttosto chiare, dove ritrovo diversi ex compagni di squadra come Marco Contento, Federico Loschi, Mario Ghersetti e Omar Dieng, un punto a mio favore sotto l’aspetto dell’inserimento nello spogliatoio. Scendere in B non è affatto un problema, specialmente quando ti rendi conto di essere stato inserito in un contesto eccellente come quello del Real Sebastiani».