Real Sebastiani, scatta la prevendita per la sfida contro la Luiss: ecco le modalità d'ingresso

RIETI - «Tutti al Palazzo, i ragazzi han bisogno di voi…». E' lo slogan del Real Sebastiani per il ritorno del pubblico al PalaSojourner.

Il PalaSojourner, da domenica 28 novembre, seppur in parte, sarà nuovamente fruibile ai tifosi e agli sportivi che avranno il piacere di seguire le gare casalinghe del Rsr.

Con la riapertura della storica arena di Villa Reatina, torna a essere operativa anche la biglietteria che, per l’unico settore attualmente aperto al pubblico (Tribuna A), mette a disposizione i seguenti tagliandi:

– Parterre centrale: 15 euro (ridotto 7,50 euro)*

– Parterre laterale: 12 euro (ridotto 6 euro)*

– Tribuna superiore: 10 euro (ridotto 5 euro)*

* dai 6 ai 14 anni esibendo un documento di riconoscimento (carta d’identità, tessera sanitaria etc.)

La prevendita dei biglietti per la gara Rsr-Luiss Roma in programma domenica 28 novembre (palla a due ore 18) inizierà giovedì 25 novembre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 c/o la sede societaria sita in via Cellini 103 e si concluderà sabato 27 novembre dalle ore 10 alle ore 12 c/o il PalaSojourner.

I tagliandi ancora disponibili al termine della prevendita saranno messi a disposizione domenica dalle ore 16 presso il botteghino del PalaSojourner.

Coloro che hanno già sottoscritto un abbonamento stagionale scegliendo la Tribuna A, potranno comodamente usufruire del proprio posto, mentre a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento stagionale in Tribuna B (attualmente chiusa) la società riserverà un posto in Tribuna A fino a cessata necessità, che verrà comunicato tempestivamente ai diretti interessati attraverso i recapiti personali lasciati alla segreteria in sede di sottoscrizione.

Si ricorda, inoltre, che ai varchi d’accesso del PalaSojourner, il personale preposto alla sorveglianza e alla sicurezza controllerà sia il biglietto d’ingresso, che il greenpass o la certificazione di un tampone rapido o molecolare che attesti la negatività al Covid-19.