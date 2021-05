Real Sebastiani ko a Jesi, Righetti: «Non abbiamo concretizzato quanto dovevamo»

RIETI - Seppur di misura, Il Real Sebastiani Rieti per la prima volta dall’inizio della stagione, paga dazio lontano da casa e perde gara-3 dei quarti di finale playoff contro l’Aurora Jesi, col punteggio 68-67. La serie si allunga e domenica (ore 18) si torna di nuovo in campo al PalaTriccoli, con la formazione di coach Alex Righetti che avrà la possibilità di sfruttare il secondo match ball a disposizione per ottenere il pass per le semifinali.

«Questa sera ci è mancato quel pizzico di lucidità in più per concretizzare alcuni momenti della partita dove potevamo fare sicuramente meglio nelle conclusioni. Peccato perché eravamo riusciti a toccare anche un vantaggio di otto lunghezze ma purtroppo, complice anche la bravura di Jesi, non sono bastati per chiudere la serie. Ancora una volta è stata una gara molto fisica, faccio i complimenti anche agli avversari per come l’hanno interpretata, ma ora guardiamo avanti e pensiamo alla sfida di domenica». Queste le parole di coach Alex Righetti al termine della gara.

