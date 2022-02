Il Real Sebastiani infila il poker: Giulianova ko 73-61. Loschi sugli scudi. Foto

RIETI - Real Sebastiani Rieti, il poker è servito! La formazione reatina inanella la quarta vittoria consecutiva battendo nettamente Giulianova col punteggio di 73-61 al termine di una gara dominata per lunghi tratti e gestita nella seconda parte quando la formazione abruzzese ha tentato, in ogni modo, di rientrare in partita.

Decisivi i 23 punti di Federico Loschi, sempre più leader di questa squadra, ma ottime le prestazioni di tutti gli altri, nonostante le rotazioni corte, complici i soliti problemi di formazione. Si tornerà in campo domenica prossima sul campo di Faenza.

LA CRONACA

Primo quarto all’insegna dell’equilibrio. Giulianova subito avanti 4-0 con Giacomelli e Milani più precisi dei dirimpettai reatini, ma RSR caparbia nel rimetterla subito in piedi e il 4-4 arriva in un amen con Stanic e Loschi. Giulianova ci crede, dal perimetro è precisa e a 3’24 dalla prima sirena è avanti 12-16. Ci serve una bomba di Loschi per tornare a contatto (15-16) e i due liberi di Contento per ottenere il +1 (17-16). Caverni-Loschi, botta e risposta dall’arco e la gara decolla definitivamente fino al 21-19 con cui si conclude la frazione.

La seconda frazione la inaugura Stanic con una tripla da applausi che, unita all’1/2 dai liberi di Piccin, consentono alla RSR di allungare per la prima volta il passo (25-19). La difesa sale in cattedra, concede appena due punti in 4′ e le triple di Loschi servono per fare il vuoto: 35-21. Finelli concede respiro al bomber, l’attacco ne risente, Giulianova trova qualche canestro in più, ma si va al riposo lungo con un considerevole 42-31.

Subito Okiljevic ad inizio ripresa, con due penetrazioni che valgono il +15 (46-31). L’attacco poi scende di intensità, Giulianova ne approfitta per rosicchiare qualche punticino nel gap e a 3’52” il punteggio è di 52-42. Due errori consecutivi di Contento dall’arco consentono agli ospiti di non affondare e la tripla di Milani vale il -7 per Giulianova (52-45). Loschi fa 1/2 dalla lunetta, Milani trova il canestro e il fallo aggiuntivo, ma dalla lunetta sbaglia (53-47). Si va all’ultima frazione sul 53-47.

Giulianova torna in campo con più aggressività, il vantaggio della RSR si riduce ad appena cinque lunghezze, ma con due azioni consecutive Dieng e Contento riportano i padroni di casa avanti sul +9 (59-50) costringendo coach Domizioli a chiamare timeout. Ma al ritorno in campo, Contento è incontenibile: contropiede, canestro, fallo e libero aggiuntivo non realizzato che porta la RSR sul 61-50. Tripla di Dieng, Caverni risponde con un sottomano (64-56). La fatica comincia a farsi sentire da ambo le parti, dai liberi Contento va al 50% e il +9 a 2’44” dalla sirena è importante (65-56). Di Carmine confeziona l’ennesima azione con fallo e canestro aggiuntivo che va a segno, oltre una palla recuperata subito dopo che riporta Giulianova a -4 (65-61). Provvidenziale il canestro di Loschi dal pitturato che a 1’00” dalla fine mette di nuovo la RSR in condizioni di gestire e uccidere il match con la tripla di Contento (70-61). Il fiocco finale è di Omar Dieng, con una tripla che chiude le ostilità con 13″ di anticipo sul 73-61.

Il tabellino del match:

RSR-GIULIANOVA 73-61 (parziali: 21-19; 21-12; 11-16; 20-14)

REAL SEBASTIANI RIETI: Stanic 9, Contento 15, Dieng 12, Loschi 23, Okiljevic 8, Piazza 3, Piccin 3, Roman n.e., Ogiemwonji n.e., Ghersetti n.e., Ndoja n.e.. All.: Finelli.

GIULIA BASKET: Bischetti 2, Giacomelli 5, Pierucci 5, Di Carmine 12, Caverni 13, Milani 16, Buscaroli 9, Cianci 4, Motta n.e., Scarpone F., Scarpone S. n.e. All.: Domizioli.

ARBITRI: Cosimo Schena di Castellana Grotte e Cosimo Grieco di Matera.

NOTE: uscito Buscaroli (G) per 5 falli.