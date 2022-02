Real Sebastiani sorride per il poker. Foto. Finelli: «Soddisfatto e orgoglioso»

RIETI - Soddisfatto il coach Alessandro Finelli per la vittoria del Real Sebastiani su Giulianova, la quarta consecutiva.

«Sono soddisfatto e orgoglioso – commenta Finelli – Continuiamo a giocare in 7 senza l’intero pacchetto lunghi, reinventandoci: sfido qualsiasi squadra dall’A1 in giù a farlo. Per noi l’emergenza è diventata normalità. Tchintcharauli mancherà ancora per 3-4 settimane, Loschi non si è allenato e ha giocato con una infiltrazione, in settimana non siamo mai al completo. Ma abbiamo trovato gli spunti per risolvere la partita e ci sostiene un ottimo spirito. Con lo staff medico e atletico cercheremo di gestire questa situazione. Domenica ci aspetta una gara ancor più difficile, ma siamo pronti ad affrontare questa sfida».