Real Sebastiani, il playmaker italoargentino del 2004. Gianluca Frattoni: «Grande opportunità»

RIETI - Gianluca Frattoni completa il roster del Real Sebastiani Rieti per la stagione 2022/23. Il giovanissimo (2004) playmaker italo-argentino ha firmato un quadriennale e vestirà la maglia numero 44.

La carriera

Argentino di Santa Fè, Gianluca Frattoni esordisce nei campionati nazionali italiani la scorsa stagione a Sant’antimo dove, però, si fa le ossa principalmente nel settore giovanile. Quest’anno l’italo-argentino avrà l’occasione di imparare da due esperti del mestiere come Spanghero e Piazza.

Le dichiarazioni

«Sono contento di essere in una società storica come Rieti, non vedo l’ora di cominciare la stagione agonistica - afferma Frattoni - Ho tanta voglia di lavorare per imparare, crescere e migliorare come giocatore e come persona. E’ un grande passo per me a livello personale e cestistico, spero sia una grandíssima stagione. Ringrazio tutta la Società per questa grande opportunità. Forza Rsr!».