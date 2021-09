Prima uscita pubblica del Real Sebastiani. Foto. Finelli: «Vogliamo ricreare la grande tradizione»

Domenica 5 Settembre 2021, 19:58

RIETI - Prima uscita pubblica per il Real Sebastiani, presentato ieri sera durante la Fiera mondiale del peperoncino.

Presente la squadra al completo, il coach Alex Finelli e il secondo assistente Matteo Mattioli, il preparatore atletico Michele Costantini, mentre per la società c'erano il presidente Giorgio Pietropaoli e il direttore generale Anna Elisa Pace. In rappresentanza del Comune di Rieti c’era l’assessore del Comune con delega allo Sport Roberto Donati e, per la Federalberghi, il presidente Michele Casadei, membro del comitato organizzatore della Fiera.

«Stiamo portando avanti un grande progetto – ha dichiarato il coach Alex Finelli – Sappiamo che non sarà facile portarlo avanti altrimenti sbaglieremmo. Dovremo farlo lavorando duramente ogni giorno, creando un gruppo solido sia dal punto di vista tecnico che umano, coinvolgendo tutti, dalla squadra alle persone che abbiamo intorno. Vogliamo ricreare la grande tradizione della Amg Seabastiani che salì la prima volta in serie A, che vinse la coppa Korac con Sojourner, Brunamonti e altri campioni e pure quella della Nuova Sebastiani del collega Lino Lardo. Ci auguriamo di riunire varie generazioni di tifosi, da quelli della prima ora ai loro figli e ai loro nipoti, cercando di ripagarne le aspettative».