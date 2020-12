Il Real Sebastiani ufficializza il ritorno a Rieti di Domenico Zampolini, sarà il Gm: «Grande gioia»

RIETI - Domenico Zampolini è il nuovo general del Real Sebastiani, come anticipato questa mattina nell'edizione cartacea de Il Messaggero di Rieti.

Il comunicato del club

Real Sebastiani Rieti comunica di aver affidato l’incarico di General Manager a Domenico Zampolini sottoscrivendo un contratto che scadrà il 30 giugno 2021

Nato a Spoleto il 25 luglio del 1957, nella sua carriera di giocatore – era un’ala – ha vestito per 6 anni la maglia della AMG Sebastiani arrivando nell’estate del ’73 per poi lasciare nel ’79 l’anno prima della conquista della Coppa Korac collezionando 136 presenze. Due anni a Rimini (dal ’79 all”81), poi dodici con Pesaro dove ha vinto due campionati 8’87/’88 e ’89/’90), altrettante Coppe Italia (’85 e ’92) e una Coppa delle Coppe (’82/’83). Trentanove presenze in azzurro, tra il ’79 e l’81, Zampolini ha concluso la sua carriera a Fabriano.

A Rieti tornò, da dirigente della Nsb nella stagione 2003/’04 vivendo una doppia promozione: dalla B alla A2 e dalla A2 alla serie A.

«Il mio ritorno a Rieti? Una gioia indescrivibile perché qui ho passato tanti anni, perché conservo ancora tante amicizie, ma il motivo principale di questa scelta è da ricercare nelle ambizioni della società, che oltre ad avere le idee piuttosto chiare, ha già approntato un progetto ben definito. E chi fa sport sa che quando ci sono degli obiettivi importanti da raggiungere, lo stimolo viene da se. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di vivere tante soddisfazioni sia in campo, che fuori e la speranza è quella di rinverdire la serie in una piazza come Rieti che di basket vive da sempre».

Venerdì 4 dicembre, alle ore 18, presso la sala stampa del centro sportivo Asso Sporting Club, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Domenico Zampolini. Si precisa che l’ingresso sarà riservato ai soli rappresentanti dei diversi organi d’informazione che ne faranno esplicita richiesta entro le ore 12 di venerdì 4 p.v., nel pieno rispetto dei protocolli sanitari in vigore.

Per dare modo anche ai tifosi di assistere alla presentazione, verrà garantita la diretta sulla pagina Facebook della società, a partire dalle ore 17,55.

