Il Real Sebastiani sospende a scopo precauzionale l'attività del settore giovanile

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti, «dopo un’attenta ed approfondita riflessione sull’evolversi dell’emergenza sanitaria relativa al Sars-Cov 2, di comune accordo con i dirigenti della Fortitudo Basket e La Foresta Basket, ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente l’attività di base del settore giovanile a tutela e a salvaguardia della salute dei propri tesserati. L’auspicio è quello di poter, quanto prima, revisionare tale decisione e rivedere i nostri giovani cestisti sul parquet di #CasaReal praticare nuovamente attività sportiva», si legge nella nota del club.

«Abbiamo aspettato alcuni necessari chiarimenti ma in seguito all’ultimo Dpcm del 25 ottobre 2020 emesso dal Governo, non siamo in grado di fare altrimenti. Continueremo, però, a monitorare la situazione con fiducia, sperando di poter riprendere gli allenamenti il prima possibile e raccomandando a tutti la massima attenzione perché molto dipende da ciascuno di noi»: queste le dichiarazioni rese dai responsabili del settore giovanile Gioacchino Fusacchia e Claudio Di Fazi.

